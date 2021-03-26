清明節將至，祭祀掃墓湧入人群，恐致疫情風險，台中市府推出「線上祭祖」防疫措施，2019年才117人次申請，2020年暴增到3231人次，今年3月下旬已近700人，很多人因疫情無法返國，線上祭拜系統讓民眾在家就可追思祖先，兼顧民俗與健康。

網路無遠弗屆，疫情期間減少群聚，很多活動透過視訊與網路進行，民政局長吳世瑋表示，「心意一樣傳達得到」，清明節是華人四大傳統節日之一，市府重視民眾需求，以「分流減少接觸」為原則，守護民眾健康。

吳世瑋強調，清明節期間，市府因應疫情變化、持續防疫，生命禮儀管理處建置「線上祭拜」服務，開放民眾免費申請，為降低掃墓群聚感染風險不論是否到場祭拜，追思的心意才是最深遠而重要的，呼籲民眾多利用便民措施，追思祖先之餘也保護自身安全。

民政局為方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，以及因居家檢疫或隔離無法出門的民眾，提供的線上祭拜系統，近三年來愈來愈多民眾使用，統計2020年使用線上祭拜系統共計3231人次；2021年截至26日止使用線上祭拜系統近700人次，「線上祭拜系統」包括市公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，鼓勵民眾多加利用線上追思，慎終追遠誠意不減。

市府指出，目前各區納骨堂塔於堂塔外提供帳棚及祭拜桌，納骨塔堂祭祖基於防疫考量，規畫每梯次管制50人進入堂塔祭祖，而公墓祭祖為室外開放空間，則無管制人數限制。

(中時 )