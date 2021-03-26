櫃買中心26日表示，英瑞-KY轉換公司債（15921）、笙泉股票（3122）、台康生技一轉換公司債（65891）自3月29日起預收款券並管制撮合作業。

英瑞-KY第一次轉換債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自3月29日起10個營業日（到4月13日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次)，另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

笙泉股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自3月29日起10個營業日（到4月13日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

台康生技一轉換債因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自3月29日起10個營業日（到4月13日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券；惟其標的股票前經櫃買中心發布處置，該轉換公司債已併同採行處置措施，其中3月29日至4月12日，仍應改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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