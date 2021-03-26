近日，民眾關切中南部地區空氣品質議題，環保署再次說明，經中央與地方竭力積極推動固定源減量、老舊大型柴油車汰換等措施，臺灣西半部各地區尤以中南部地區空氣品質明顯改善最多，例如中部、雲嘉南及高屏地區去年的細懸浮微粒PM2.5年平均值相較於102年已降四成以上!

聚焦檢視中南部地區的成效可見，近3年積極推動的固定源共減量34,778噸，減量約22％，其中，中彰投減量約14,333公噸，減幅約27％，雲嘉南地區減量約6,408公噸，減幅約14.5％，高屏地區減量14,037公噸，減幅約23％。另外移動源老舊大型柴油車淘汰部分，中彰投地區淘汰10,516輛，占全國24.1％；雲嘉南地區淘汰7,445輛，占全國17.1％，以及高屏地區淘汰9,353輛，占全國21.5％，其中高雄市已連續4年淘汰數量居全國第一！以上三區共同減少老舊柴油車占全國62.7％。在中央和地方共同努力、跨縣市共同執行下，中部PM2.5年平均值由102年27.4μg/m3降為109年16.1μg/m3，改善幅度41％；雲嘉南PM2.5由102年31.8μg/m3降為109年19.0μg/m3，改善幅度40％，以及高屏PM2.5由102年26.2μg/m3降低為109年15.6μg/m3，改善幅度也是40％（附圖1）。

環保署亦說明中南部縣市空污來源分析，指出依目前臺灣地區污染源排放清冊(TEDS)，並輔以空氣品質模式模擬分析顯示：臺中市PM2.5影響來源，自身排放占37％、其它縣市排放占39％及臺灣境外排放占24％；嘉義縣部分，自身排放占10％、其它縣市排放占52％及臺灣境外排放占38％；高雄市部分，自身排放占33％、其它縣市排放占45％，臺灣境外排放占24％。因此，空污防制需透過中央和地方共同努力，跨縣市共同執行，才能收到事半功倍之效，臺灣各地區空氣品質才能共同改善。

環保署表示在未來管制工作上，已訂定「空氣污染防制方案」作為我國整體空氣污染防制工作之上位策略，從固定源、移動源、逸散源、及綜合策略等4大面向推動27項措施，並兼顧臭氧改善、削減揮發性有機物排放量，強化管制的應用範圍與力道，如國(公)營事業空污減量、鍋爐管制、加嚴特定行業別排放標準、管制燃料成分及混燒比例、有害空氣污染物管制、機車汰舊換新、大型柴油車污染減量、船舶及航空燃油管制、河川揚塵防制、建築塗料管理、餐飲油煙管理等管制措施，以達成112年全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度15 μg/m3為目標。

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