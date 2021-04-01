氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今起至連假第2天高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層發展受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，東部山區機率又較高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳；今起至3日，白天「暖熱如夏」，各地區高溫皆可升至在30度以上，中南部局部地區更高達35、36度早晚稍涼。

吳德榮說，最新歐洲模式，4日白天「微弱鋒面」南下，迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，對桃園以南的水庫、並無貢獻；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；對其他地區影響很小；5日北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；6日、7日各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。

(中時 )