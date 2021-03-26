瑞典知名服裝品牌H&M去年曾發表聲明拒用新疆棉，近日這則聲明又被翻出，引爆大陸網友抵制潮。然而，為何H&M聲明過一年突然出現？宅神朱學恒今(26日)分析，很簡單是要「宣戰」，且是一場商戰，也是一場沒有硝煙的戰爭。

該則聲明24日又被重新翻出，引發大陸網友抵制浪潮，H&M中國微博平台等也遭留言罵爆，使在地電商平台下架商品，大陸的青年組織共青團並威嚇「新疆棉花不吃這一套」。

朱學恒26日在節目《國民大會》中談到新疆棉花事件時，被問及「為何聲明過一年現在突然出現？」他說，如今這樣的狀況是，就是美國開始要搞抵制，那大陸決定14億人市場，就會想說到底是你怕我，還是我怕你？所以共青團一篇文提到「一邊造謠抵制新疆棉花，又一邊想在大陸賺錢？癡心妄想」，且大陸也出現有人燒鞋子做出抵制，但一時之間還無法看出效果。

不過，朱學恒認為，真正血流成河、受創最快又最深的，莫過於大陸和台灣的演藝人員。而在大陸的輿論中，不少網友對於這些品牌禁止新疆棉花一事，掀起了抵制潮，更表示，就算是國產品牌也一樣。

至於，這一波抵制潮爆發後，許多為外國品牌代言或參與宣傳的藝人更陸續公開表態終止與品牌合作關係，包含大陸知名藝人楊冪、迪麗熱巴等人，台灣藝人則有彭于晏、歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢等人。

(中時新聞網)