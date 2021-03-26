新光金控發言人又有異動！新光金控26日公告，發言人暨資深副總經理徐順鋆申請退休，由副總經理李超儒接任發言人、會計部協理呂雅茹接代理發言人。新光金近年高層異動頻頻，一年內就換了二個發言人，再度引發市場關注。不過，徐順鋆表示，沒有外界想得那麼複雜，就是剛好屆齡65歲、正是退休好時機，未來仍擔任金控顧問、銀行董事。

新光金控近年高層人事異動頻仍，2020年7月10日也是晚間公告發言人異動，當時相繼投出兩顆震撼彈，前新光金控董事長吳東進辭去董事，被推為新光金控創辦人，同時原金控發言人、新光金控副董事長李紀珠，亦卸下金控及新光人壽發言人身分，由原第一代理發言人、新光金控資深副總徐順鋆出任新光金發言人，新壽副總林漢維出任新壽發言人。

如今還不到一年，發言人再度有異動，在新光金控待了39年的徐順鋆宣布退休，由在新光金控資歷僅十多年的李超儒接任。徐順鋆表示，李超儒原就是副總經理，也長期培養很久的人選，2020年7月還是財管暨投資人關係部資深協理的李超儒，就已接任第一代理發言人，學經歷都相當亮眼，不只是留美的高材生，也取得CFA證照，會計部協理呂雅茹接任第二代理發言人

在新光金控服務長達近40年的徐順鋆心得為何？徐順鋆表示感想只有四個字「盡力而為」，退休後還沒有詳細規劃，初步規劃是「專心當農夫、種種菜。」他笑道。

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