蘇伊士運河當局公布清淤相關影片

SCA公布清淤相關影片

綜合「英國廣播公司」(BBC)等外電報導，長榮海運貨櫃輪長賜號23日擱淺蘇伊士運河，導致逾百艘船隻嚴重塞車。在引挖泥船Mashhour協助除泥後，蘇伊士運河管理局(SCA)26日宣布，目前船頭清淤已大致完成，接下來將派出拖引船試圖將長賜輪拉出；如果一切順利最快下週就能讓長賜輪脫身。

長賜輪船頭清淤告終，大排長榮最快下週結束。(圖/路透社)

根據SCA影片顯示，大型挖泥船Mashhour靠近長賜輪並將管線插入其下清除淤泥。另一方面，官員也乘坐小艇前往視察，聽取救援團隊簡報以掌握進度。SCA主席拉比耶表示，船頭清淤已暫告完成，接下來將派出9艘大型拖船試圖拉出長賜輪。長賜輪能否脫困的關鍵包括風向、潮汐，然各因素彼此影響必然導致搶救任務複雜化。

據《太陽報》報導，挖泥船Mashhour每小時可抽出2,000立方公尺的沙泥。工作人員期盼，能在長賜輪船首與船尾間抽出50至60英呎的缺口，從而增加該船的浮力並脫困。

荷蘭海上救援公司Boskalis表示，目前挖泥船等仍持續工作中，初步判定長賜輪的船尾並無卡住。由於29日晚、30日晚與31日早上會出現漲潮，屆時會嘗試讓長賜輪重新浮動。做法包括清除燃料、壓艙物，清除船身周遭泥沙，試圖讓其浮動。

挖泥船Mashhour每小時可抽出2,000立方公尺的沙泥。(圖/蘇伊士運河管理局)

不過，如果失敗的話便會讓船上貨物先卸下以減輕重量，再嘗試讓其浮動。考量船上貨櫃數多達數千個，光卸貨可能就要數週時間，讓整個救援任務長期化。《太陽報》表示，荷蘭救援團隊28日還會再次派出2艘拖船，試著讓長賜輪浮起。

然而，隨著時間一分一秒的過去，在運河南部等待穿越的船隻數量正快速成長，《太陽報》更報導運河出入口堵塞已導致逾200艘身困其中。這恐影響全球各地貨運的行程，也讓人無法接受救援長達數週。

BBC指出，全球貿易運送約有12%(一說為10%)自這條193公里的運河經過。蘇伊士運河連接地中海與鴻海，為亞洲與歐洲提供最短的海上通道。雖然貨主也可改走非洲南端的好望角，但該路線需要至少2週的時間，使得成本恐上揚。

(中時新聞網)