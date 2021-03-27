台中市府新推出形象影片，以市長盧秀燕溫柔牽起坐在地上哭泣女孩的手，微笑為女孩加油打氣，展現市府面對中捷推動的艱難，仍堅持向前。（中市府提供／林欣儀台中傳真）

台中捷運綠線從動工到通車歷經12年，期間更發生鋼箱梁掉落、聯結器軸心斷裂等種種狀況，一路走來堪稱千辛萬苦，為展現絕不放棄推動中捷、勇敢面對各種挑戰，台中市府特別公布最新形象影片，透過嬰孩學步、女孩學習自行車等意象闡述台中捷運成功邁出第一步，將迎向美好未來。

短短30秒的形象影片，從嬰孩邁開雙腳、蹣跚學走路做為開頭，緊接著是小女還學習騎腳踏車卻不慎跌倒，還有青少年學習開車、手握方向盤的緊張畫面，透過字幕強調「邁出第一步，總是最艱難，但我們從未放棄」，藉以點出台中市政府面對中捷種種挫折、仍堅持到底的決心。

小女孩騎腳踏車跌倒、坐在地上哭泣，台中市長盧秀燕接著出現在螢幕中，她蹲下身，溫柔牽起女孩的手、並微笑為小女孩加油打氣，在不斷的鼓勵與努力下，小女孩成功學會騎腳踏車。市府強調，透過這支影片希望表達的是「只要不放棄，堅持繼續努力」，最後仍可以獲得成功。

「為了您的期待，我們『捷』盡全力」，影片最後以捷運列車畫面結束，市府強調，台中捷運從興建到試營運，期間面對種種難關，去年更遭遇連結器軸心斷裂的問題，市府毅然決定暫停試營運、延後通車日期，所幸經過一次次檢測與審查，中捷綠線確認安全無虞，並將於4月25日通車，中捷終將迎向曙光，讓台中邁向捷運新未來。

(中時 )