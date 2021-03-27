英國《太陽報》（The Sun）27日指出，蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）在記者會中表示，擱淺的長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」，26日晚間船尾已開始移動，尾舵和螺旋槳也恢復運作。

席拉比耶在記者會中表示，由於長賜輪船尾並未完全陷入泥砂中，所以在26日晚間作業結束前，其船尾已開始移動，尾舵和螺旋槳也重新開始運作。目前當地已集結14艘拖船，合力協助長賜輪脫困。

席拉比耶還指出，與先前日本船東「正榮汽船」說的不同，大風「不是造成貨櫃輪擱淺的主要原因」，問題出在機械故障或人為失誤，但未提供進一步細節。他也補充，希望不必卸下長賜輪所搭載的貨櫃，就能成功讓其脫困。

正榮汽船社長（董事長）檜垣杏人26日在記者會中表示，根據船員和船舶管理公司的報告，長賜輪的各式動力和導航儀器皆未發生故障，並是在2名當地導航員的指示下航行，推測是在途中突然遭遇沙塵暴才會擱淺；他也稱雖然無法斷定，但船員「應該沒有發生失誤」。

檜垣杏人當時還表示，長賜輪並未漏油，舵也可以動，螺旋槳應該也沒問題，「脫淺後應該立刻就能恢復行動」。他也認為，雖然船頭擱淺部分的損傷狀況「有點令人在意」，但船員每天都有進行檢查，且完全沒有發現滲水的跡象，因此損傷應該不大。他也補充，若滿潮與乾潮的水位差距達到3公尺，那長賜輪的船體便有發生破裂的危險，但當地潮差僅有約90公分，因此不會有問題。

(中時新聞網)