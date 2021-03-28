H&M一份「停用新疆棉花」聲明引發大陸網友強烈不滿，抵制風潮不斷延燒，華人圈多位知名藝人相繼表態，終止與爭議品牌代言、合作關係。高雄科技大學國際企業系教授兼系主任李仁耀表示，中國已非當年積弱不振的中國，西方國家的「新八國聯軍」，在今日龐大的中國市場面前，能否聯合得起來都還是問題，更遑論這些國家彼此間也充斥著內部矛盾；「人權」議題也可能成為一種手段。

李仁耀27日接受香港媒體《中評社》訪問直言，這場由西方國家所發起的攻勢，讓外界聯想起1900年的「八國聯軍」，但如今的中國已非當年的中國，何況在中國強大的市場下，各國也有自己的經濟要顧，國與國間也有彼此的矛盾，例如俄羅斯與美國對抗，故這「八國」能否聯合在一起，都還是個問題；縱然美國不斷與中國軍事對抗，但八國又不可能就真的把部隊都開到中國來。

李仁耀強調，美國之所以不斷拿人權議題攻擊中國，因為這是美國與歐洲國家的共同價值，但說穿了只是美國為了選擇合作對象的手段罷了，畢竟中美貿易戰若全面開打，兩國都會受傷，美國一方面用人權議題來打中國，一方面又藉人權消弭歐美國家間的矛盾與衝突、促進西方國家合作， 這樣反中力量才得以聯合在一起。

針對「新疆棉之戰」，李仁燿指出，歐美國家過往碰到人權問題都會採取經濟制裁，例如對朝鮮、伊朗、伊拉克，現在對中國也是如此，新疆棉議題雖然這幾天吵得很熱，但實際上影響的經濟效益有多少呢？這點值得思考，恐怕宣示意義遠大於實質意義。李強調，勞力剝削議題過去就談得很多，最廣為人知的就是非洲「血鑽石」，以及現在風行的「公平貿易咖啡豆」；如今資訊發達、社會多元，在生活水平較高的國家會往這方面去追求，但在一般中低發展程度國家則以發展優先，對相關議題可能就不太理會。

(中時新聞網)