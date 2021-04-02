中國大陸和美國拜登政府的第一次外交高階會談在3月18日於美國阿拉斯加的州政府安克拉治舉行。中國大陸派出的大將是中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅，美方則為國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文。

在這次會談之前，美方對中國大陸放出了極為強烈的訊號。對外公布香港人權與自治問題、堅持中共在新疆的再教育營是種族滅絕、譴責中國大陸對民主台灣的侵犯和軍事壓力。在這樣劍拔弩張的氣氛下，沒有人期望安哥拉治的中美會談會有什麼共識。

楊潔篪在布林肯與蘇利文總共10分鐘的對中共的批判和譴責講話後，一個人滔滔不絕數落美國不是，講了18分鐘。「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」、「美國不應該對中國的人權、民主說三道四，中國共產黨領導符合中國政治制度，都得到中國人民衷心擁護，任何要改變中國社會制度的做法，都是徒勞的。」

按照原來的時間流程，現場記者團就應該撤收，讓兩國正式閉門會談。但美方要求記者留在原地，讓記者好好記錄。美方如何回擊中方的教訓，布林肯說，「美國政治確實遠不是完美的無暇體系，但這個政府與人民一直追求著更自我修正與進步，而為了這樣的精益求精，了解我們自己的缺陷，並了解我們不是完美的，這是美國自我反省求進步的成功要素。」

布林肯說完後，馬上把記者趕走，不讓楊潔篪有回話的機會。中方表示美國只會指控對外，禁不起別人批評就剝奪楊潔篪的「言論自由」，是非常粗魯，丟不起臉的霸權心態。布林肯終究是美國政治圈的老鳥，一記回馬槍，就堵住楊潔篪盛氣凌人的發言。

美國總統拜登則在一星期後舉行上任的首次國內外記者會。有關中國大陸的談話，他指出「習近平骨子裡沒有民主，美國在種種分歧上不尋求與中國對抗，但堅持中方遵守國際規範、公平競爭、公平執行、公平貿易。美國會繼續在新疆、香港的問題發聲，也會針對南海、台灣等議題向中國問責。

拜登說「我看見美中激起競爭。他們總目標成為領先、最富裕、最強大的國家。但在我治理下，這種情況不會發生，因為美國會繼續發展強大」。

從中美兩國外交高階人員在阿拉斯加首府安克拉治的會談，以及美國拜登總統在首次公開記者會，有關中國問題的發言。我們似乎可以做一些總結，來看待拜登政府對中國大陸的基本立場和態度。

拜登政府已從川普的逢中必反的對立，轉變為競合政策。美國人知道全球許多課題，如果沒有中國大陸的合作將很難推展。例如氣候變遷、恐怖主義、各地區的難民潮等。至於中國大陸有權利發展高新技術及高端製造業，美國心知肚明，無論用什麼手段和方法，也擋不住北京政府的決心和企圖心。因此拜登只能希望中國大陸在競爭的必然過程中，遵守國際秩序和規則，彼此展開競爭。美國在意的是大陸技術威脅，已侵蝕美國產業的利基，甚至危及美國的國家安全。因此，美國也開始建立沒有中國大陸在內的美國供應鏈。

中美兩國已明白競合的關係是兩國相處之道。因此台灣處在兩強之中，必須衡量自己這顆「棋子」究竟有沒有被利用的價值。親美親中都無所謂，只是要清楚自己的實力以及在中美兩強的棋盤中。台灣所處的位置在哪裡？不要走到被「叫吃」自己還渾然不知 。

美國政治學者杭廷頓在1996年出版《文明衝突和世界秩序重建》一書指出，冷戰結束後，衝突的基本根源不再是意識形態而是文化方面的差異。主宰全球的將是文明的衝突，杭廷頓預言中美衝突不可避免。儒家強調的是國家高於社會，社會高於個人。亞洲人傾向於以百年和千年單位來計算社會演進，把擴大長遠利益放在首位。美國人則傾向不信任政府，崇尚人權、反對權威，集中精力擴大眼前的利益。

兩千年來中國曾是東亞傑出的大國，但是在1842年的鴉片戰爭，中國戰敗。英國強加給中國的南京條約，成為了中國人飽受西方和日本人屈辱的開端。因此中國必須結束屈辱與屈從的漫長世紀，這是中國經濟迅速發展的自然結果。中國必須在東亞恢復一種霸權的地位，重現中國歷史的榮光。

此外，美國拜登總統上任後，多次在公開場合向世界喊話「美國回來了」，他的目的就是希望美國的盟友可以歸隊，共同對抗北京。因為前一任的民粹總統川普到處惹禍，打著「美國第一」來取悅美國選民。到處指責盟友「搶劫」美國，占美國人的便宜。對美國重視的國際組織，說退出就退出。例如伊朗核協議、跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）、聯合國巴黎氣候協定、聯合國教科文組織、世界衛生組織等。

拜登的「美國回來了」，經過川普一而再，再而三地輾壓盟國關係，大家對美國也已失去信心。當然，美國盟國，特別是日本、歐盟等會不會立刻回心轉意，我們無法預測。但從法國、德國、英國、還有日本，願意派軍艦到中國南海一遊，顯示美國與盟國關係是有回春和解凍的現象。這樣的變化，杭廷頓在他那本書的十大預言中也有提到。他說「基督教國家一致對外有悠久的傳統」，因此拜登的「美國回來了」，等於是呼籲基督教國家共同迎接北京的挑戰。

有趣的是，杭廷頓的預言之一，「伊斯蘭文明和中華文明之間的共性，甚至不如各自與西方文明的共性，但政治上會走到一起對抗西方文明。」他這個預言，在今年3月27日成為事實。中國和伊朗正式簽署為期25年的合作協議，這份協議加強兩國在經貿、能源和安全領域全方位合作，弱化美國孤立伊朗的努力。

從以上的論述來看，同屬儒家文化的台灣，從政府當局應對美國的政治態度和心理來分析，美國人基本上是把台灣當成自己對付中國大陸的棋子，講得明白一點把可能軍事衝突的地點鎖在台灣地區。特別是對大陸毫無感覺的民進黨和政府，似乎明白美國人的居心，但為了執政享受台灣的資源而不得不裝著不知道，反正吃到什麼時候為止，再說吧！中國大陸則把台灣視為「瓜熟蒂落」於一個中國下的中國傳統領域的一個地方。

總之，台灣民眾應該要慢慢清楚到自己所處的險境。我們究竟要成為美國對抗中國大陸的「烘爐地」，還是平心靜氣和同是中華文化的大陸推動交流合作，共享繁榮，逐步走向兩岸自然融合的未來，永避戰禍的陰影？這樣的選擇，已經明確地落在台灣民眾的手裡，是禍是福，我們只有靠自己來抉擇。

（作者為中華戰略學會研究員）