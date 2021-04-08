根據一封美國運輸部發給國會工作人員的電郵，拜登政府為促進電動車發展所提出的1,740億美元方案，將要求撥款1,000億美元用於新的消費者減免措施，以及150億美元用於興建50萬個電動車充電站。

新推出的電動車減免措施，可望為美國汽車製造商帶來巨大的提振，尤其是通用汽車與特斯拉。這兩家公司在售出逾20萬輛零排放車款後，已不再享有7,500美元的購車減免待遇。

美國總統拜登宣布規模約2.3兆美元的龐大基礎建設計畫，其中將砸下6,210億美元用於改善交通基礎設施，如橋樑、道路、大眾運輸、港口與機場，以及促進清淨能源產業發展，如電動車等。尤其是電動車項目將達到1,740億美元，約占整體交通運輸投資的28%，凸顯出拜登政府對電動車發展的重視程度。

根據運輸部這封電郵，電動車產業發展計畫亦將提供200億美元用於引進電動校車、為零排放運輸工具撥款250億美元，並提供140億美元用於其他稅負獎勵措施。

(時報資訊)