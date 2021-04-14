美國總統拜登上任後，派好友美國前參議員陶德率團訪問台灣，專機今抵台北松山機場，期間將與蔡英文總統會面。但這次來台談什麼？資深媒體人謝寒冰認為，這次來的官員，非常可能是「某些軍火商說客」，因為2位隨行的前副國務卿，其中一位阿米塔吉過去就曾發信給前總統陳水扁和任內高官，針對軍售P3C反潛機一事當過說客，謝寒冰強調，拜登此舉一方面是穩固軍火企業選票，另一方面則是要刺激中國大陸。

資深媒體人謝寒冰。（圖/本報資料照，范佐意攝）

謝寒冰14日上TVBS政論節目「新聞大白話」，主持人錢怡君指出，陶德和拜登非常相似，過去從參議員職務退下來之後，就在好萊塢演藝圈做說客，2位隨行的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg），分別任職於小布希前總統與歐巴馬前總統時期，2人的共通點，都曾當過軍火商的超級說客。此行來台，雖都是非官方身分，但都是相當高的層級，台灣該如何接招。

謝寒冰說，美方來台不是壞事，但他個人認為這些訪台的美方人士，非常可能是某些軍火商說客，因為從過去拜登總統前陣子才提及，美方保證台灣的防衛能力，但淺台詞卻是並不保證會救台灣，美方能提供的是，在容許情況下，提供台灣有需要的自衛用武器，但國防從不是廉價，這些都是要花錢買的。而這對拜登來說很重要也有好處，因為他可以抓住軍工企業的選票。

謝寒冰接著表示，拜登一方面也是警告中國大陸，不要和美國採取極端對立，若繼續刺激，美國就會繼續提供給台灣更多的面子，但拜登另一方面又不會給台灣太多甜頭，讓現任高官訪問台灣，這次來的3位前美方官員就不是現任的，目的就是讓大陸覺得生氣，但又不至於踩紅線的方式，同一時間再派正式官方特使訪中國大陸，這就是拜登在國際外交上的兩手策略「一手激怒、一手安撫」。

最後，謝寒冰強調，這次層級並沒有過去川普前總統派來的美國衛生部長阿札爾層級高，台灣也不必抱太高的期望，因為拜登是有意將層級壓在可控制範圍內。

(中時新聞網)