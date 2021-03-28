雙北論壇明下午將在新北五股垃圾山登場，新北市長侯友宜今出席三芝活動時受訪表示，雙北在公共建設、交通路網上已是共同生活圈，論壇大概會談生活圈上的產業經濟、交通路網等等，至於是否會討論淡北道路？侯說，「每個交通議題都會談到，尤其各界最關心的更會詳細討論」。
侯友宜說，他一直非常感謝台北市在柯文哲市長的帶領下，持續跟新北密切合作，共同往同一個方向走，至於內容明日會詳細跟大家逐項報告，這兩天幕僚正在針對細節部分重新討論，讓論壇更到位。
(中時 )
雙北論壇明下午將在新北五股垃圾山登場，新北市長侯友宜今出席三芝活動時受訪表示，雙北在公共建設、交通路網上已是共同生活圈，論壇大概會談生活圈上的產業經濟、交通路網等等，至於是否會討論淡北道路？侯說，「每個交通議題都會談到，尤其各界最關心的更會詳細討論」。
侯友宜說，他一直非常感謝台北市在柯文哲市長的帶領下，持續跟新北密切合作，共同往同一個方向走，至於內容明日會詳細跟大家逐項報告，這兩天幕僚正在針對細節部分重新討論，讓論壇更到位。
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