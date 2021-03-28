香港僅維持一日本地零新增 疫情進入校園 16:492021/03/28 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港一名確診學生曾到香港浸會大學李兆基傳理視藝樓上課。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港今有一例源頭不明的初步確診新冠肺炎個案，患者疑為香港浸會大學社會科學院學生。浸大學生會編輯委員會在社交網站表示，該校行政副校長暨秘書長27日深夜向學生發送電郵，指社會科學院一名學生昨日確診。 據港媒報導，校方發佈的電郵內容指，該名學生曾於18日及22日到訪九龍塘校園，分別在李兆基傳理視藝樓及呂明才中心上課，在校逗留期間有戴口罩。校方稱，物業處在收到個案報告後，已安排關閉及徹底消毒所有有關的教室及場地。 疫情電價連6凍 10月恐難逃調漲 新增2例菲律賓移入 同機5人居檢隔離 (中時 ) #個案 #社會科學院 #學生 #電郵 #校方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挑戰中國 印度拚當世界工廠 04:102021/03/28 國際大事 遠東新、新纖攻電動車、3C應用 紡纖廠 織出高值化商機 04:102021/03/28 財經要聞 4個多月以來首次 專家：香港疫情進入清零狀態 23:102021/03/27 兩岸 大港開唱湧入萬人 學生音樂比賽卻停辦 藍委轟：防疫不能雙標 18:232021/03/28 政治 帛琉總統惠恕仁率團抵台 疫情後首位到訪元首 16:272021/03/28 政治 缺水產業急如熱鍋螞蟻 盧秀燕：攜手民間抗旱共度難關 19:202021/03/28 財經 攻佔5G物聯網兆元商機 04:102021/03/28 金融．稅務 把機械業當飯店服務業 它做的刀庫打趴德國、日本 17:002021/03/28 財經 新增7例境外 自印尼、美國及菲律賓移入 13:512021/03/27 生活 女兒音樂比賽「因疫停辦」大港開唱卻照辦湧萬人 父怒：標準在哪 00:122021/03/28 生活 社評／搭上大陸農林發展快車 04:102021/03/28 焦點新聞 兩岸熱門新聞 北斗衛星引導 新疆百萬畝棉花田開始播種 - 兩岸 愛國止於嘴與鍵盤 耐吉中國促銷球鞋被秒殺 - 政經 - 中央社 新冠病毒武漢調查報告已完成 世衛：需經成員國討論才能發表 - 兩岸 【新疆棉之戰】加拿大youtuber12分鐘影片揭美國背後的陰謀 - 兩岸 美兩黨議員聯手再推《台灣關係加強法》擬提高駐台代表級別 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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