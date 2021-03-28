香港今有一例源頭不明的初步確診新冠肺炎個案，患者疑為香港浸會大學社會科學院學生。浸大學生會編輯委員會在社交網站表示，該校行政副校長暨秘書長27日深夜向學生發送電郵，指社會科學院一名學生昨日確診。​

據港媒報導，校方發佈的電郵內容指，該名學生曾於18日及22日到訪九龍塘校園，分別在李兆基傳理視藝樓及呂明才中心上課，在校逗留期間有戴口罩。校方稱，物業處在收到個案報告後，已安排關閉及徹底消毒所有有關的教室及場地。

(中時 )