台東青年文化觀察團舉辦「創意走趣比一比」， 200位親子及青少年打扮成各種動漫人物，比創意，也比熱情。

台東青年文化觀察團舉辦「創意走趣比一比」， 200位親子及青少年打扮成各種動漫人物，比創意，也比熱情。

台東青年文化觀察團舉辦「創意走趣比一比」， 200位親子及青少年打扮成各種動漫人物，比創意，也比熱情。

台東青年文化觀察團舉辦「創意走趣比一比」，近200位親子及青少年打扮成蝙蝠俠、蜘蛛人、恰吉鬼娃等動漫人物，還有日本武士、橄欖球隊、海洋生物等，比創意，也比熱情，歡度不一樣的青年節。

蜘蛛人攻上鯉魚山頂，恰吉鬼娃逛大街，蝴蝶仙子在山海鐵鐵馬道翩翩起舞，蝙蝠俠繼續維持世界和平，吸血鬼大鬧體育館，台東女中學生打扮成橄欖球隊，最有活力，海底總動員裡的各種海底生物，也很吸睛，還有小朋友精心打扮成怪手、警察，造型非常酷，現場宛如動漫人物大PK。

329青年節前夕，台東青年文化觀察團今天舉辦「山海鐵道、鯉魚山」創意走趣比一比活動，近200位親子及青少年，沿著山海鐵道轉往鯉魚山階梯步道，回到終點站台東體育館秀創意拿獎金。

1位辣媽把女兒化妝成恰吉鬼娃，許多人都說，很可愛，不可怕，辣媽說，因為太陽太大，臉上的妝都成了「土石流」，不過有達到運動的效果，還是很開心；張媽媽全家利用回收物當道具，呼籲大家減塑愛地球，拿下親子組冠軍。

縣長饒慶鈴表示，這次活動由台東青年文化觀察團發想，展現台東青年的豐富創意、熱血精神， 縣府將提供青年充分的資源與機會，讓青年可以在地就業、在地創業、快意生活。

饒慶鈴說，成立青年文化觀察團是她在參選縣長的6大政見之一，預計年底將完成文化政策白皮書。另外，縣府也將成立原住民青年文化觀察團，持續並全面性的關心青年議題。

(中時 )