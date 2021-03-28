長賜輪（EVER GIVEN）擱淺蘇伊士運河第六天，目前進行的脫困作業已經挖除2萬多噸的泥沙，船艏卡住土堤的情況開始鬆動，船艉泥沙也已清除完畢，主機俥葉及舵板皆可正常運作，有助這艘貨輪於擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場，讓運河恢復正常作業。

長榮表示，救援團隊28日將持續排除船艏的泥沙，並在台北時間20:00（埃及時間14時），展開下一波脫困行動。

長賜輪是在埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道觸底擱淺。

蘇伊士運河是亞洲通往歐洲必經的通道，省去繞到南非好望角的時間及油量，不論是貨櫃輪、油輪等船舶在發出時已經計算出最佳的油量，此次長賜輪堵死運河，多數船舶停在原地等待並未繞行，主因油量不足及繞行南非的航道不熟悉，因此船長寧願停在原地等待。

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