台鐵408車次太魯閣號事故造成50人死亡，166名家屬今天下午搭客運到清水隧道前招魂，帶著親友物品，哭喊「回來了」，氣氛哀傷。

目前已完成30餘名罹難者身分辨認，今天下午2時左右，其中有死者家屬自行前往事故現場招魂；花蓮縣政府也在現場設立祭拜區，供死者家屬進行招魂儀式。

從大清水遊憩區走進事故地點約500公尺路程，家屬對著鐵軌向罹難者聲聲喊「回家了」，擲筊獲3聖筊回應後，將罹難者魂魄帶回。

由縣府舉辦的招魂儀式，上百名家屬搭乘客運抵達事故現場，他們帶著罹難親屬的物品，有衣物、娃娃等；還有受傷家屬在志工攙扶下，或坐著輪椅來到現場，對著鐵軌向親友呼喊「回來了！」場面令人鼻酸。

408車次太魯閣號昨天上午9時多在花蓮縣秀林鄉清水隧道前撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，部分車廂傾斜卡在隧道內，造成50人死亡，百餘人輕重傷。

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(中央社)