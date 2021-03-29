根據證交所統計，外資終止連五賣，26日由賣超轉為買超226.53億元，不過近一周仍為累計賣超401.48億元，本周進入清明長假前交易，仍需留意資金長假前的避險操作。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，近期市場仍處於資訊空窗期，多空角力，目前電子上游大多維持高檔震盪的格局，漲價題材概念則較有表現空間。

在題材面，鍾安綾表示，隨著全球疫情回穩，伴隨消費力的提升，其中在傳產類股部分，屬於長期解封概念的紡織和鞋類族群有望受惠。另外，像是晶圓代工、載板及面板等，因為庫存亦低，故預期漲價可望持續到第二季度，漲價題材相關可持續留意；長期趨勢上則持續看好電動車、高速傳輸等。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台灣經濟基本面不變，但由於美國公債殖利率短期內快速上揚影響，國際資金持續抽離，賣超台股部位，造成台灣股市維持整理格局，不過，隨著美國股市逐漸回穩，台股也可以重新尋找第二季新方向。

周書玄分析，目前看來盤面上無表現較強勢的族群，短線上以生技醫療與化學類股中小型股表現較佳，但對於大盤向上，較無法使力，而目前觀察下一波盤勢主流，預估可能以車用與工業自動化類股較具表現空間，建議投資人不妨持續觀察，下一波盤勢推動的趨勢。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸則看好科技上游與部分傳產類，如：半導體、記憶體、被動元件、運動休閒(自行車、運動鞋)、貨櫃與航運等低基期類股等。

(時報資訊)