雙北論壇今日下午將在新北五股垃圾山登場，新北市長侯友宜上午表示，每個市長都有要面臨的問題，他認為要互相體諒，站在雙北市民的角度去想，互相尊重，包括交通路網、建設、產業連結和水質等問題都要共同面對，兩市都有決心共創共榮，讓雙北成為領頭羊。

侯友宜說，他和柯文哲市長有共同想法，都要創造雙北共榮，「台北的不足新北可以補，新北不足台北可以補」一個大台北發展絕對是要雙北、桃園、基隆合作。選在大台北中心點五股舉行雙北論壇，代表兩市都有決心共創共榮，讓雙北成為大台北領頭羊。

侯友宜說，包括洪水平原管制線與社子島開發要共同面對，蘆南蘆北重畫區的蘆社大橋，還有銜接汐止的交通大區塊都會跟台北共創雙贏。

被問到有什麼具體議題，侯友宜說，雙北很多議題都能互相體諒、互相包容，大家把相同意見勾稽起來，未來共同面對往前走，市民安居樂業是兩方市長共同的心願，當中有一點點意見不一樣，但會尊重對方攜手合作。

是否會談到捷運經營權，侯說，柯市長跟他想法沒有多大差異，溝通過程大家都會攜手往前走，相關議題雙北論壇幕僚單位都有充分溝通，大家共同面對、共同解決。

(中時 )