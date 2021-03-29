街口投信表示，受美國總統拜登的新能源政策，可望提高整體豆油需求，同時，目前豆油庫存持續減少且水位偏低，間接引發上游原料黃豆供給不足的擔憂；預期待其他大宗商品價格回穩後，黃豆期貨價格可望再次重回上漲趨勢，當前宜伺機分批佈局。

目前在台股與黃豆期貨價格連動的商口為期街口S&P黃豆 ETF，日前股價觸及22.25元高點後，近日股價呈現狹幅橫盤整理格局，跌破5日、10日及20日線三個短期支撐線，仍守住季線21.03元。

街口投信表示，過去兩週，西德州原油期貨自高點回落約11％，美元指數則是重回年線之上，但黃豆期貨價格反倒持穩於平盤，主要在於美國總統拜登的新能源政策可望提高整體豆油需求，加以當前豆油庫存持續減少且水位偏低，間接引發上游原料黃豆供給不足的擔憂，大幅抵銷其他大宗商品與美元指數的拖累。

街口投信分析，中國農業部已下達「飼料中玉米豆粕減量替代工作方案」，凸顯出中國境內的黃豆供給依舊嚴重不足，加以專業人士認為，以小麥替代玉米豆粕是非常罕見且效果不彰，整體減量替代不應超過一成，市場對工作方案的認同度相對低。

此外，中國生豬庫存已回升近2017年的水準，幾乎不受近期非洲豬瘟再起的影響，這可歸因於中國官方已有前車之鑑，當機立斷地防堵豬瘟擴散，預期今年中國對黃豆的強勁需求仍可持續。街口投信表示，待其他大宗商品價格回穩後，黃豆期貨價格可望再次重回上漲趨勢，當前宜伺機分批佈局。

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