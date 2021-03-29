國防部副部長張哲平表示，目前在國外受訓軍人及駐外館人員，合計有240餘人，都有做好防疫，國防部也會給予協助。

至於一位在美受訓軍染疫一事，張哲平表示，是有這件事，這位官兵已治療好了，現在自主隔離。

據了解，我在美受裝甲兵訓練的1位尉級軍官，感染新冠肺炎，這名染疫軍官已治療中，並受到良好的照顧。國防部強調，國軍駐外及受訓人員，都會受到妥適的醫療照顧，國防部也會主動提供駐外人員最新疫情資訊與充足的防疫物資。

據了解，這名尉級軍官是在去年疫情爆發前，即前往美國軍事單位受訓。

(中時 )