全球經濟復甦的樂觀信心，讓歐洲周一早盤徘徊在歷史高點；瑞士信貸警告將出現顯著的季度虧損，主因為美國對沖基金對保證金通知出現違約情形。

瑞信大跌9.5%，該銀行表示，一對沖基金在上周對追加保證金出現違約，其他的銀行也可能遭到相同處境；目前估算實際虧損數字仍為時尚早，但是第一季業績將有高度顯著的衝擊。

周一泛歐Stoxx 600指數上漲0.15點或+0.04%，為427.08點。歐股早盤追蹤了亞洲股市和投資人對全球經濟復甦的樂觀信心。

泛歐600基準指數在過去六個月一直落後美股表現，主因為歐陸新的封鎖管制以及較慢的疫苗接種進度，削弱了歐洲經濟前景。

出口導向的德國DAX指數上漲0.6%，來到史上高點。上周末數據顯示，在2021年首兩月，中國工業企業年度獲利飆升，顯示中國製造業的反彈。

德國時尚品牌Hugo Boss跌0.7%。該公司因同西方國家譴責新疆強制勞動，遭到中國名人和消費者的聯合抵制。

(時報資訊)