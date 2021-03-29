五月天29日迎接成軍24周年，也是「好好好想見到你」演唱會台南站第5場，對所有五迷而言極具意義，阿信喊話五月天還沒走下坡、繼續唱下去，感性表示：「真的很幸運，24年了還有這麼多人願意來聽五月天唱歌，真的說不出的感動。」滿場2.4萬名歌迷情緒亢奮，開放點歌時，觀眾聲音此起彼落，五月天幽默地說：「不要以為買到329的票就可以進來強姦五月天。」

五月天今晚在台南舉辦第5場演唱會。（相信音樂提供）

五月天今晚在台南舉辦第5場演唱會。（相信音樂提供）

身為台南人的瑪莎，想起自己國小三年級時，常看到商務人士住宿台南大飯店，他許願將來也要像那些人一樣、事業有成，直到10幾年前五月天首次到台南舉辦演唱會，瑪莎特別要求住這間飯店，「謝謝大家幫我完成小時侯的心願，成為一個成功的商務人士」。

24年歲月，五月天感情越走越緊密，昨晚第4場演出，阿信自爆前一晚有人敲他房門，原來是冠佑貼心送來美食，阿信說：「打開門一看，冠佑手上端著一碗發光的料理。」冠佑給阿信一碗白飯，上面鋪滿像山一樣高的海膽，冠佑說：「反正五月天要過生日了，所以前兩天就把大家餵飽。」令人倍感窩心。

「好好好想見到你」台南5場演唱會，吸引逾12萬人參與，連續2帶動觀光人潮，不僅店家營業額平均成長5成，飯店住房率也大幅提升，粗估為台南招進2.5億觀光財；接下來，五月天將於12月赴台中開唱，當地店家已開始期待五月天風潮引進龐大商機。

(中時 )