翻轉暴力統治 聯合國籲全球對緬甸軍政府施壓 03:382021/03/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 緬甸部隊對手無寸鐵的平民使用致命武力，釀成114人死亡慘劇。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲全球統一立場，對緬甸軍政府施壓，因為軍政府週末期間殺害100多名抗議民眾的行徑「令人絕對無法接受」。 古特瑞斯在記者會中說：「對人民採取這麼嚴重的暴力行為、有這麼多人遇害、如此頑固拒絕釋放所有政治犯並使國家重返認真的民主過渡期，都令人絕對無法接受。」 「我們需要國際社會加強團結…和投入，以形成壓力，確保情勢翻轉。」（譯者：張佑之）1100330 客委會現勘乙未戰爭遺址 保存戰役遺址 聯合國與中國大陸進行磋商 尋求不受限制造訪新疆 (中央社) #軍政府 #施壓 #緬甸軍 #特瑞 #暴力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰國總理表示 準備應對上萬緬甸克倫族難民 19:312021/03/29 國際 對抗陸威脅 美防長訪後美印聯合軍演 16:232021/03/29 國際 陸對台最大空中軍演 轟炸機飛東岸有深意 09:342021/03/29 軍事 火力全開 新疆官員批西方在種族問題上集體失憶：簡直厚顏無恥 16:212021/03/29 兩岸 美中角力 中俄外長會議促聯合國召開安理會峰會！呂秀蓮籲蔡擬對策 爭取話語權 04:102021/03/29 焦點要聞 貨櫃航運 歐洲及美東線 漲聲又起 04:102021/03/29 財經要聞 艾卓吉也投靠 籃網強度無上限 04:102021/03/29 運動天地 五月天成軍24年創十項紀錄 征戰全球台灣之光 21:112021/03/29 娛樂 籲緬自制 我國外交部支持國際制裁 04:102021/03/29 國際大事 各區武裝動員 緬甸恐內戰 04:102021/03/29 國際大事 新疆議題交鋒 國台辦批民進黨不如多關注民眾缺水 20:302021/03/29 兩岸 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜輪脫困運河開通 蘇伊士船群慶祝狂鳴笛 - 國際 接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診新冠肺炎 - 國際 - 中央社 芬蘭OL3反應爐延誤11年終於啟動 提供1600MW潔淨電力 - 國際 一帶一路大進補 陸與伊朗簽25年戰略協議抗美該怪誰 - 國際 危機結束 蘇伊士運河管理局：長賜輪已完全恢復至正常航道 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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