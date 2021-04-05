台鐵太魯閣號發中重大傷亡意外，國民黨立委李貴敏提醒罹難者家屬不要讓自己權益睡著了，這次事件就是「人禍」，只要是因行政單位或其委外包商的故意或過失行為造成，包括工地設置及管理、監督包商及施工等，而導致損害發生，就符合國家賠償法規定。

李貴敏指出，根據《國家賠償法》第三條規定得相當清楚，「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。而且，「前項設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」

李貴敏說，依據目前公開訊息顯示，本件事故根本是「人禍」。我們可以發現，從交通主管部門的怠惰到台鐵的管理不善，對鐵道邊坡安全的漠視，對安全防範機制的輕忽；乃至於施工、監造廠商的便宜行事，對施工安全的規劃與執行付之闕如，施工品質低落。一層又一層惡性循環的結果，導致每一個環節都鬆動，安全標準逐層大打折扣，終於釀成巨災。

李貴敏提到，當然政府及相關單位對於肇事者仍有求償權。只是肇事者如無足夠資力，到時國賠案縱可取得勝訴判決，也是求償無門，還是全民買單，沒有任何實質意義。

真正令李貴敏難以接受的是，政府部門毫無反省與檢討能力，坐視台鐵工安意外一再發生而視若無睹，除了持續大內宣美化政績，或第一時間發動1450網軍帶風向，轉移社會焦點外，毫無制度改革的企圖心，反正出了事、要國賠，都靠民眾納稅的血汗錢支應，那我們每年花大筆公帑養這個無能政府到底目的何在？

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(中時 )