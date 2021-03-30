政府投注水資源建設不手軟，二〇一三年行政院核定「公共汙水廠放流水回收再利用推動計畫」建置6座再生水廠，二○一七年蔡政府也編列「前瞻基礎建設計畫－水環境建設」的預算，兩項合計達一百八十六億元。然而依據當年度計畫，預計去年應全數完工的再生水廠至今僅一座商轉，效率不彰的結果，審計部針對前瞻計畫第一期特別決算審核報告中也指出，「再生水工程」實現率僅○．二七％。

事實上，除了二〇一三年的「公共汙水廠放流水回收再利用推動計畫」，二○一七年蔡政府也編列「前瞻基礎建設計畫－水環境建設」的預算，兩項合計達一百八十六億元，如今可說是效率不彰。

今年三月間，經濟部又加碼一千六百億元，其中預計六年後會蓋好十一座再生水廠。然而本刊調查，由於再生水廠建置效率極低，連審核機關財務效能的審計部都看不下去，在一期前瞻計畫決算報告中明白指出，內政部營建署配合辦理「再生水工程推動計畫」編列特別預算兩千萬元，但實現率僅○．二七％。「這是哪門子的超前部署？」李鴻源痛批。

面對旱象，前水利署長陳伸賢建議，政府應更嚴實計算並分配各種用水的占比，目前全台農業用水約占七○％，反觀先進國家的農業用水介於三○％至四○％，台灣應重新規劃農業實際需要的用水量，避免浪費，不必每次水情告急就用「停灌」或「補助」來因應。

3月24日，面對短期內尚無法舒緩的旱象，經濟部長王美花宣布，4月6日起新竹、苗栗以及台中部分地區進入「供五停二」民生限水。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)