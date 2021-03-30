金門自來水廠愈來愈便民，在導入行動支付，讓繳水費更加方便後，4月1日起再開辦午間服務。上午服務時間為8時至12時，下午提前半小時自下午1時開始。

隨著網路環境發達，雲端服務日漸普及，金門自來水廠也與時俱進，除傳統臨櫃繳水費方式外，並導入行動支付（LINE Pay、街口支付、台灣PAY、嗶嗶繳APP），增加民眾生活上便利。

水廠說明，該廠為鼓勵用戶採用便利、省時的轉帳代繳方式繳納水費和申辦電子帳單，目前申辦電子帳單不僅贈送家樂福100元禮券，又可以電子文件方式保存憑證避免遺失，或以載具歸戶也可避免忘記兌領獎。同時，為使繳費多元化落實，再開辦「午間提前用戶服務」，方便習慣臨櫃繳納或工作因素在便利時段繳費的用戶。

水廠並提醒，今年1月1日已開始開立電子發票，用戶繳完水費會有一張發票，如登記用戶名與實際用戶不同（如租賃），可能發生實際繳費者與繳費通知單或已繳費憑證所載登記用戶不一致的狀況，但不會影響電子發票證明聯持有人的領獎資格，因此，繳費後請務必保存繳費通知單或已繳費憑證，屆時如發票中獎，即可據以向代發獎金單位領取獎金。

但自然人用戶如因不動產買賣或租賃關係，未辦理過戶，致目前繳費通知單或已繳費憑證之戶名為非自然人（仍登載有營利事業統一編號），將無法兌獎，請儘速申請變更戶名（取消統編），以免影響兌獎權益。

如有任何疑問，可於上班時間：上午8：00至12：00、下午1：30至5：30撥打金門縣自來水廠免費服務電話0800-002-117或電話327021洽詢。

(中時 )