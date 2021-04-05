縣府祕書長陳朝金也率同觀光處長丁健剛、縣港務處長何佩舉等人赴料羅港歡送「金門快輪」離港。（金門縣觀光處提供）

今天是清明連假收假日，金門地區天候良好，尚義機場疏運作業順利，讓返台鄉親和遊客都能開心上路。縣府清明節包船「金門快輪」也在上午11時搭載173人自料羅港啟航，預定晚間8時抵達台中港。不少民眾表示，搭船有不同的體驗，感覺特別不一樣。

近年經常擔負縣府3節「包船」任務，協助疏運往返台金鄉親的金門快輪，總噸位1261噸、船長67.5公尺、船寬10.5公尺、客位數401人。今年清明連假也在4月2日搭載360人返鄉，紓解濃霧打亂台金空中交通的疏運壓力。

雖然今天金門吹起東北風，尚義機場疏運作業十分順利，但仍有不少民眾選擇搭船返台，173名鄉親扶老攜幼，大包、小包來到料羅港，場面頗為熱鬧。

過去經常搭乘軍方登陸艇往來台金的鄉親表示，只要不會暈船又不趕時間，搭船也是一種很不錯的體驗，尤其一般乘客船票單趟500元，只有機票的三分之一左右，65歲以上老人和兒童更只要300元，非常經濟實惠。

船商貼心分送每人1份餐點，縣府祕書長陳朝金也率同觀光處長丁健剛、縣港務處長何佩舉等人赴料羅港送船，歡迎旅台鄉親有空多回鄉走走看看。

(中時 )