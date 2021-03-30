由於新冠傳染病危機造成需求低迷，全球第四大汽車製造商Stellantis決定在4月2日至12日期間，暫停義大利南部Melfi市的汽車工廠生產，據義大利工會團體UILM周一消息指出。

該工廠生產Jeep品牌的Renegade和Compass車款，以及飛雅特的500X小型休旅車，先前曾分別因需求疲軟和車用半導體短缺，生產受到干擾。

工會上周曾表示，由於義大利生產過剩問題，公司正考慮永久關閉在Melfi市工廠兩條生產線的其中一條。

據產業調查資料，歐洲今年首兩個月的新車註冊數量，為年減23%；一般認為，一再延長的新冠封鎖措施以及不確定性，對家戶和企業的支出行為帶來影響。

工會UILM周一指出，最新Melfi市工廠的停產，主因為需求的低迷，而不是因為全球車用晶片短缺問題造成。

Stellantis發言人亦證實該工廠在4月2日至12日的停產。所有Melfi市工廠的7000名工人都將在該期間放假。

(時報資訊)