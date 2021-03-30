日前家住后里區1位60多歲的吳姓男子一早心血來潮，獨自騎著機車沿新社、大坑漫遊後，預期傍晚要到市區一中商圈購物用餐，結果竟迷途在太平頭汴山區，男子從下午3點多一路在深山內打轉至晚間9點多，加上手機毫無信號，途經某產業道路時不慎摔車，左腳就被壓在機車下無法動彈，所幸頭汴派出所員警眼尖巡邏發現，趕緊將他救出，並以巡邏車載往長安醫院救護，所幸僅輕微擦挫傷，無生命危險。

太平警分局頭汴派出所副所長林嘉文、警員張聖雄日前晚間10點多執行巡邏勤務，巡經頭汴山區大湖巷產業道路，忽然發現遠方有一黑點，仔細一瞧竟見有機車倒在路旁，車下還重壓著1男子，當時男子單手揮著頻向員警示意，林嘉文等兩人趕緊上前查看，發現機車壓住男子大腿，隨即合力助脫困，當時男子一時無法行走，也無法得知傷勢輕重，員警立即以巡邏車載往長安醫院治療，經檢查僅輕微擦挫傷，並通知吳男之子前來照料，結束這場驚魂記。

男子事後向警方表示，本身家住后里，白天子女均外出工作，早上一時興起就想騎著機車來個一日遊，預計沿著新社、大坑一路到一中商圈走走，下午疑似在新社附近轉錯道路後，竟迷途6、7小時無法脫困，加上夜間視線昏暗竟不慎摔車，自己就這樣被壓在機車下方近1小時許始脫困，非常感謝警方熱心協助。

(中時 )