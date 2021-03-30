統一超(2912)7-ELEVEN搶攻咖啡黑金商機，即日起「CITY PRIMA精品咖啡」全新換豆，推出「衣索比亞古吉日曬」精品咖啡，並自3月22日起至6月28日每周一推出「精品咖啡日」，目前「CITY PRIMA精品咖啡」在行動隨時取的CITY系列飲品整體銷售佔比近10%，顯示對精品咖啡的黏著度逐漸提升。

根據國際咖啡組織(ICO)調查，台灣咖啡市場規模預計超過800億元，7-ELEVEN為提供高品質的咖啡享受，自2018年起推出精品咖啡，目前「CITY PRIMA精品咖啡」已近3200店，2020年銷售量更較2019年倍數成長，7-ELEVEN儼然成為全台最大規模的精品咖啡專門店。

統一超表示，「CITY PRIMA」以德文 Prima「一流的、棒極了」為含義，強調限量、高品質的特性，由專業尋豆師親自到產地尋豆、挑豆，單一產區溯源，經過嚴格的杯測品質及風味，通過國際認證—咖啡品質協會(CQI)評分80分以上等級，才能成就一杯「精品咖啡」。

為將喝咖啡的層次提升，打造「PRIMA LIFE」更美好的生活體驗，統一超即日起「CITY PRIMA精品咖啡」全新換豆，推出「衣索比亞古吉日曬」精品咖啡，選用來自非洲衣索比亞南部古吉產區的咖啡豆種，並自3月22日起至6月28日每周一推出「精品咖啡日」，同時透過OPEN POINT APP行動隨時取深耕喜愛精品咖啡的會員，不定期推出會員專屬的「精品咖啡日」提供不同的優惠方案，培養大家養成啜飲精品咖啡的習慣。

統一超表示，目前「CITY PRIMA精品咖啡」在行動隨時取的CITY系列飲品整體銷售佔比近10%，顯示大家對精品咖啡的黏著度逐漸攀高，為提升顧客全方位體驗，7-ELEVEN亦自2020年起打造「CITY PRIMA精品咖啡專區」具備冷藏雙溫櫃，專門販售熱壓吐司、手工糕點、冷藏調理麵包等，搶攻併買商機，已達近400店，將持續擴大導入販售精品咖啡的門市。

(時報資訊)