緬甸軍方政變2個月來，至今已有超過500人在抗爭中喪命，示威人士今（30）日祭出公民不服從運動新招，呼籲民眾將垃圾丟上街，發動「垃圾抗爭」，當地媒體指出，軍方警告民眾妥善處理垃圾，否則將開槍。

路透社報導，緬甸軍方自2月1日拘捕民選領袖翁山蘇姬、發動政變以來，即將屆滿2個月，緬甸民眾也每日上街抗議軍政府執政，示威抗爭遭到軍方強硬鎮壓，緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）昨（29）日表示，軍方鎮壓至今已造成至少510名民眾身亡，27日是軍方鎮壓最血腥一日，一天內141人喪命。

緬甸情勢惡化，軍方血腥鎮壓抗議，27日造成上百民眾喪命。

協會指出，昨日再新增14名死者，其中至少8人是在仰光南達貢區（South Dagon）遇害。

報導指出，緬甸安全部隊昨日在這個區域使用比平常口徑更大的武器清除民眾用沙包堆成的路障，目前尚不清楚這種武器為何，緬甸國家電視台當天報導軍方使用「防暴武器」驅趕一群摧毀人行道的「暴力恐怖份子」。

南達貢區居民今天表示，徹夜聽到槍響，擔心有更多傷亡。

抗議軍方執政，緬甸示威人士今日發起公民不服從運動（civil disobedience campaign）新招，呼籲民眾將垃圾丟上街、丟在主要街道的交叉路口。

網路上一張抗議海報上寫道：「這場垃圾罷工是反對軍政府的罷工。」

網路上也出現街道中央垃圾滿布的畫面。

Military Council trying to deceive to the world everythings running normally in Myanmar.This Garbage Strike shows the city was ruined,many people are being killed injustice and cruelty everydays #March30Coup #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/CapvL3m81r — Khin MMZ (@KhinMMZ) March 30, 2021

值得注意的是，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在官方推特發布推文，指出仰光民眾發動垃圾抗爭後，軍方不太高興，警告將對亂丟垃圾的民眾採取行動，前路透社記者Hnin Zaw也表示，聽到軍方透過大聲公對民眾喊話，如果看到有人在街上丟垃圾或是放置路障，軍方將開槍。

They are not. I heard one of them shouting through loudspeakers that if they see those who threw garbage and put roadblocks and barricades on the streets would be shoot at. #WhatsHappeningInMyanmar#GarbageStrike https://t.co/9WTvOtXpkI — Hnin Zaw (@hninyadanazaw) March 29, 2021

(中時新聞網)