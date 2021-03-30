針對外界質疑中華奧會與大陸奧會今天的視訊會議將會談論到是否會抵制2022年北京冬奧一事，中華奧會副主席蔡賜爵出面闢謠外，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲下午在體育署一樓召開記者會時強調，這是兩岸奧會正常交流，但礙於新冠肺炎疫情影響，因此才透過視訊會議方式討論今年「五來五往」的交流內容。

許秀玲說，自從民國86年開始兩岸奧會就已經開始進行互訪交流活動，至今已23年，過往都是單數年大陸奧會組團來台，雙數年由中華奧會派團過去參訪，但受到疫情影響導致去年全面停擺，今年則必須看疫情情況而定，倘若還是無法成行的話，可能還是會以座談會方式進行。

至於陸委會是否有提出要旁聽要求，許秀玲解釋，去年中華奧會舉辦兩岸奧會視訊座談會，當時有開放外界人士報名參加，那時候陸委會有人員參與，這次得知兩岸奧會要召開視訊座談會，陸委會詢問是否可以參加，中華奧會以這是兩岸奧會內部會議為由而婉拒，並不是外界解讀的意思，而且陸委會主管各單位的兩岸議題，他們只是希望我方能維護應有權益。

對於抵制北京冬季奧運，許秀玲強調，根本沒有這回事，更何況距離北京冬奧還有那麼久的時間，目前應該關注的是即將到來的東京奧運，如何協助選手們在奧運舞台上奪取最佳成績，才是體育署以及中華奧會所關注的焦點。

(中時 )