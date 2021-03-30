AOI設備廠—由田(3455)2020年稅後盈餘為2.41億元，每股盈餘為4.03元，由於今年半導體、載板、軟板、HDI等產業拉貨需求不墜，預計帶動檢測設備需求暢旺，且面板供需狀況調節下，相關檢測設備亦維持穩定出貨，由田已於2020年成功推出半導體封裝RDL檢測設備，成功取代歐美半導體AOI大廠，相關訂單將開始產生營收貢獻，成為由田未來營收主要動能之一。

受到新冠肺炎疫情影響，由田2020年合併營收為23.03億元，年減4.67%，營業淨利3.29億元，年成長40%，營業淨利率14.32%，為近年來新高，稅後盈餘為2.41億元，每股盈餘為4.03元，其中去年第4季合併毛利率達52.67%，為2016年來單季新高，第4季單季每股盈餘為2.02元，亦是6季來高點，顯見公司產品線調整奏效，整體獲利能力持續上升。

由田公司表示，2020年整體產業受疫情影響波動較大，隨兩岸疫情趨穩、宅經濟需求發酵、5G商用成熟、電動車與高速運算推波助瀾等因素帶動下，今年半導體、載板、軟板、HDI等產業拉貨需求不墜，預計帶動檢測設備需求暢旺，且面板供需狀況調節下，相關檢測設備亦維持穩定出貨。

由田前2月合併營收2.63億元，較去年同期成長87.12%。

由田表示，今年營收具兩大動能，其一為針對市場載板缺貨潮顯現，主要ABF載板廠同步加碼擴廠，帶動檢測設備追加訂單不斷，由於由田已於2020年成功推出半導體封裝RDL檢測設備，成功取代歐美半導體AOI大廠，相關訂單將開始產生營收貢獻，預計成為由田未來營收主要動能之一，兩大主軸帶動下，法人樂觀看待公司後續成長及毛利優化。

由田持續策略調整，高階載板、軟板及半導體封裝檢測設備市況樂觀，面板客戶亦有新廠開出，帶動新機拉貨與升級改造需求，且由田持續廣化產品線，推出PCB線路檢查、檢孔、Mini LED載板檢量測、智慧製造檢測設備等多樣商品，多元營收遍地開花，搭配AI自動缺陷判讀分類，持續提升進入障礙、拉大與競爭對手差距，公司非面板類檢測設備2021年營收占比預計大幅提升至60%，全年營收及獲利表現審慎樂觀。

由田董事會也通過每股配發現金股息3元，另以資本公積發放每股現金股利1元，共計每股配息4元，以今天收盤價57.5元計算，殖利率高達6.95%。

(時報資訊)