中市立人高中30日舉行創校50周年校慶，台中市長盧秀燕指出立人高中連年榮獲全國私中第一，優異表現深獲各界肯定。（立人高中提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區立人高中創校50周年，30日舉行校慶大會，會中特別表揚台中市副市長黃國榮、立委莊競程等25位各界傑出校友，前台中市長林柏榕及現任市長盧秀燕同場祝賀，盧秀燕表示，半世紀前草創一所高中不容易，且自95年起連續榮獲教育部校務評鑑為績優一等學校，更在繁星推薦與申請入學錄取人數，連年榮獲全國私中第一，優異表現深獲各界肯定。

立人高中30日舉行創校50周年校慶，大會中表揚中市副市長黃國榮、立委莊競程等25位政、教、商、醫、軍、媒體藝術等各界傑出校友，盧秀燕指出， 立人高中傑出校友在各行各業努力，這就是台灣、台中能不斷進步的原因；身為六都唯一的女性市長，也是一位媽媽，深知教育最重要，在市府一年將近兩千億的預算中，排名第一、投資最多、預算編列最多的就是教育，占百分之40；未來會繼續努力，讓台中市奠定更好的人才基礎，成為城市發展的重要指標。

創辦人、前總統府資政林柏榕表示，50年前沒有財團支持，只靠一群對教育充滿熱忱的人，捐資創立了立人高中，在擔任校長十年後，他連續擔任了3屆台中市長，這就是社會對他的肯定，也是對立人高中辦學的肯定。

校長劉瑞鐘指出，我們要承擔作育英才的責任，更用心教導孩子感恩惜福，共同為發揚立人校譽與立人精神而努力，航向未來，創新卓越，實現「光耀台中、名揚全國」的願景，期能再造立人新高峰。

(中時 )