嘉義縣老齡化比例居全台之冠，縣府近年來積極營造老人公共空間，透過村里大調查讓在地居民提出適合地點，評估後營造成適合長者的休憩空間，近來也考量孩童需求，在嘉義縣太保市及大林鎮規畫老幼共融場地，30日嘉義縣長翁章梁到大林鎮榮林橋下視察，現場長輩也認為改造後空間舒服許多。

大林鎮榮林橋下因腹地大，是不少居民早上或下午休閒的好去處，原先僅撿來居民家中淘汰的沙發、椅子等，昨天上午翁章梁到場視察成果時，現場下棋的民眾說，現在有好的桌椅使用，坐久也比較不會腰痠背痛，一旁還有供兒童使用的遊樂設施及草皮。

建設處長郭良江表示，大林鎮平林里榮林陸橋下空間是全縣第1處老幼共融營造點，因橋下空間原僅有民眾自行搬來的簡單桌椅，相當簡陋且缺乏相關設施，整體使用舒適性不佳，但使用民眾眾多，經重新整體規畫後，增設桌椅、體健設施、兒童遊樂設施等。

嘉義縣長翁章梁（右四）30日到嘉義縣大林鎮榮林橋下視察全縣首座老幼共融公園。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁說，建設公園等最怕無人使用，縣府透過「村里大調查」查訪各鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長，了解各村里老人休閒空間需求，由建設處評估其可及性、使用率後，編列年度預算落實執行，至今已完成13處休憩據點改善，另，針對合適地點也規畫升級為老幼共融場域，讓阿公阿嬤可以帶孫子也可以休閒放鬆。

翁章梁指出，未來縣府將老人照護目標，持續推動營造優質老人休閒空間計畫，110年度將再投入1600萬元經費，著重於既有休閒空間設施整修、村里大調查或民眾反應案件執行與老幼共融場域營造。

(中時 )