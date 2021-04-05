31歲香港女星林芊妤（Coffee）剛出道時因為火辣身材與台灣女星郭書瑤極為相似，因此又有「港版瑤瑤」的封號，近年更成功轉型為瑜珈導師，YouTube頻道吸引超過134萬粉絲追隨。然而她昨(4日)深夜就突然向粉絲自爆最近沒更新近況的原因，失落表示因為自然流產的關係，這幾天都在腹部陣痛與流血中度過。

成功轉型為人氣YouTuber的林芊妤，不僅瑜珈事業成功，感情世界也得意，她2018年嫁給交往3年多並任職銀行業的圈外男友翟志榮，兒子目前已兩歲大，婚姻生活美滿的她，更不時提到想生第二胎的心願。

只是上月23號才在社群網站透露已接種復必泰疫苗的林芊妤，昨日深夜就突然在社群網站po出躺在兒子懷中溫馨影片，寫下：「這幾天，一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕不久就自然流產了。」她更形容心情宛如玩雲霄飛車般，因為有期待所以會有失落，不過她也因為這件事更加珍惜兒子的存在，因為成為媽媽的過程，是真的需要過五關斬六將。

林芊妤堅強面對生命中的磨練，她說：「生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，但我們能控制用什麼心態去消化，也不必裝作沒事，快樂不快樂都一種情緒。這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好。俗語有話上天自有安排，這時更應該留意身邊的快樂事，然後慢慢就會感覺到力量回來了。」期許自己下次繼續努力。

(中時新聞網)