歐洲藥品管理局(EMA)周三指出，關於如何處理AZ新冠疫苗(AstraZeneca)的罕見血栓風險問題，歐洲各國應根據自己國家普遍感染率、替代疫苗的供給量，來做出自己的決定。

歐洲數個國家例如德國、法國、荷蘭已經禁止年輕人施打AZ疫苗，主要憂慮為評估該疫苗與罕見的腦血栓有關；另外也有許多患者出現在60歲以下婦女。

EMA周三拒絕發布指導方針，稱各國必須根據各地大不相同的當地情況，來進行風險評估。

EMA主任Emer Cooke表示，感染新冠肺炎死亡的風險，遠遠高於因該罕見副作用而死亡的風險。在打擊傳染病上，使用疫苗非常重要。

EMA安全委員會主管Straus表示，疫苗大規模的推出，副作用的出現不令人感到意外。EMA在截至4月4日已收到169件腦血栓病例，或稱為腦靜脈竇血栓(CVST)；而歐洲已注射約3400萬劑該疫苗。

英國疫苗委員會在周三表示，出於謹慎考慮，將建議30歲以下年輕人使用AZ以外的替代疫苗。但如果民眾在第一劑使用了AZ疫苗，則第二劑應繼續使用。

英國在截至3月底已注射約2000萬劑AZ疫苗，出現79件副作用病例和19人死亡。

德國疫苗委員會成員Bogdan周三警告，60歲以下婦女使用AZ疫苗後，其出現罕見的凝血症狀風險將為一般人的20倍。

義大利健康單位周三則建議，AZ疫苗應該僅限在60歲以上人士使用。

(時報資訊)