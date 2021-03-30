暌違二十年，台灣文青傳頌的跨時代神作《青春電幻物語：數位修復版》即將於清明連假正式上映，導演岩井俊二得知即將在台灣重返大銀幕的消息後，特別錄製一段影片跟全台觀眾打招呼。他表示在1997年時候與導演楊德昌和香港導演關錦鵬要合作一個Y2K Project電影計劃，目標是打破語言文化的界線，探討亞洲進入21世紀的轉變。《青春電幻物語》就是全部計劃的第一部，本來預計要在台北拍攝，述說一個台北出生的人氣香港歌手，與一個台灣男孩的故事。所以岩井俊二特別待在台灣一段時間構思劇情，並且與劇組一同在台北和台南勘景。

但由於921大地震後一切計劃生變，讓他選擇回去日本重新調整步伐，而當時日本年輕人對於流行文化的盲目與崇拜，使他開始好奇這些青少年在青春期時候的迷惘不安，最後透過校園霸凌、援助交際、網路聊天等社會問題，發展出《青春電幻物語》最終的劇本。但他還是強調雖然最後沒有在台拍攝，但在這一年多的勘景和親身接觸台灣校園後，卻從中獲得許多靈感。二十年後，岩井回過頭再看這部電影，發現校園霸凌等社會問題仍無法解決，使他感到十分沉重與擔憂，希望台灣新舊影迷看完後，如果有任何問題都歡迎透過台灣片商來信詢問。

九十年代以《情書》、《燕尾蝶》等片紅遍全亞洲的日本導演岩井俊二，在過千禧年後第一部作品，就以電影《青春電幻物語》用細膩唯美演繹了一段殘酷青春物語，影響了亞洲無數文青觀眾及電影導演。由於故事發生在中學校園，導演因此啟用了一批極具潛力的年輕演員，除了已經沿用《燕尾蝶》榮獲日本奧斯卡最佳新人獎的老班底伊藤步外，兩位男主角市原隼人及忍成修吾亦是迄今還活躍在日本戲劇圈的熟面孔。更重要的是挖掘出了一代空靈系女神蒼井優，當年才16歲的她，在努力試鏡二十多次後，終於雀屏中選，飾演被逼迫援交的女學生，清純的氣質使人印象深刻。在演出之後從此星運一飛衝天，接下來繼續主演了岩井俊二的下一部電影《花與愛麗絲》。值得一提的還有高橋一生，這位剛以人氣日劇《天國與地獄》再次獲得矚目的男星，當年也曾在《青春電幻物語》驚鴻一瞥，演出劍道社的帥氣學長，雖然只是配角，但英俊靦腆的樣子讓人印象深刻。亦從此開啟與蒼井優三度大銀幕合作的緣份，之後《愛情人形》與《間諜之妻》也從學長學妹一路演到了夫妻檔。

(中時 )