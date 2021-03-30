漢翔不僅深耕航太業，也跨足照護床等領域。漢翔30日宣布，公司主導的「自動翻身照護床」及「重機械職類模擬系統」，獲國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）的認可，除拓展公司業務外，更期盼提升榮民照護品質，也為榮民職業訓練，盡一份心力。

漢翔董事長胡開宏日前率主管，拜會國軍退輔會，並針對漢翔的「自動翻身照護床」及「重機械職類模擬系統」，親自向曾任漢翔董事長、現任退輔會主委馮世寬、相關業管處長及北、中、高三榮總有關主管，進行簡報。

漢翔的「自動翻身照護床」能設定翻身頻率、翻身角度等功能，可增加照護品質，減少長期臥床的榮民長輩們褥瘡發生機率，也能減少照護人力及照護員職業性肌肉骨骼傷害，使照護人力運用，更有效率，更能讓長輩們減少對照護人員的依賴程度，增加其自尊心。

此外，漢翔去年發表的「重機械操作模擬系統」，主要讓未正式上線的操作人員，先進行模擬訓練，增加經驗值與熟悉度，可減少災害意外發生，提供受訓人員更為安全的訓練及獲得自信，不須擔心因操作失誤而造成危害。此套系統，能對於榮民職訓有所助益，讓榮民重返職場，增添自信，活得更加有色彩。

胡開宏表示，公司近年來積極進行產品多樣化，運用相關技術能量，拓展科技服務範疇，例如，儲能系統，未來將結盟優質廠商，踏入智慧儲能領域；先進模擬訓練系統，例如重機械、直升機、戰鬥機、台鐵列車、國內捷運等模擬系統。

另漢翔也大力發展複合材料新的應用面，可用於電動車上，提升車內冷房效果，減少能源耗費，漢翔將持續拓展業務觸角，將觸角延伸至各領域，讓漢翔與社會大眾的生活緊密連結。

(工商 )