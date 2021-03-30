漢翔(2634)董事長胡開宏率主管一行拜會國軍退除役官兵輔導委員會，針對漢翔的「自動翻身照護床」及「重機械職類模擬系統」向主委馮世寬及北、中、高三榮總有關主管進行簡報，期盼提升榮民照護品質及公司業務，獲得退輔會認可。

漢翔的「自動翻身照護床」能設定翻身頻率、翻身角度等功能，可增加照護品質，減少長期臥床的榮民褥瘡發生機率，也能減少照護的人力及照護員職業性肌肉骨骼傷害，使照護人力運用更有效率，減少對照護人員的依賴程度。

此外，漢翔於去年發表的「重機械操作模擬系統」，主要讓未正式上線的操作人員先進行模擬訓練，增加經驗值與熟悉度，可減少災害意外發生，提供受訓人員更為安全的訓練及獲得自信，不須擔心因操作失誤而造成危害，此套系統能對於榮民職訓有所助益，讓榮民重返職場。

漢翔表示，近年來積極進行產品多樣化，運用相關技術能量拓展科技服務範疇，如：儲能系統，未來結盟優質廠商，踏入智慧儲能領域；先進模擬訓練系統，如：重機械、直升機、戰鬥機、台鐵列車、國內捷運等模擬系統；複合材料新應用，可應用於電動汽車上，提升車內冷房效果，減少能源耗費，後續漢翔將持續擴展業務觸角，將觸角延伸至各領域。

(時報資訊)