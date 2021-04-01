今（1）日公布的3月臺灣製造業採購經理人指數PMI， 其中的「原物料價格指數」出現創編以來首次站上90以上，且指數續揚 3.8個百分點至91，連續第10個月呈現上升。調查單位中華經濟研究院指出，原物料價格持續上漲也造成製造業廠商交貨時間連續9個月走升，代表廠商生產大幅受到進料因素的干擾，也擔心錯過這波景氣的掌握。

中華經濟研究院長張傳章指出，製造業者因原物料成本高漲，已面臨要和客戶重新議價，可是部份業者反映，「就算加價，也買不到貨」，市場上出現的議價行為多僅發生於電子暨光學產業，只有該產業握有議價能力、有利潤空間，在PMI調查的廠商電訪中，多數廠商會作出延後出單的對策，廠商自己出不了貨！

張傳章指出，原物料價格持續上漲，對總體經濟來說，要觀察的是會不會帶動通貨膨漲？近期許多學者專家在討論美國的通膨問題，台灣目前的通膨指標/消費者物價指數CPI，智庫估測在1～ 1.5 ％上下，躉售物價指數則是一直呈現負值，直到今年2月才回到0％，顯示台灣沒有立即發生通膨的問題，「只是要提醒」。

除了製造業，原物料、大宗物質價格上漲，也會反映在內需產業，中經院指出，去年第四季以來營建業市場承受鋼材的價格上漲，可能會對終端商品價格造成影響，例如資產價格的上漲。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢強調，3月的經濟景氣原則上是延續全球復甦的趨勢，許多產業活動重啟，疫情期間供需失調的「瓶頸」需要打開，而且台灣得天獨厚，疫後重啟需要的產業技術，如5G、晶片都在台灣，因此供應鏈上的各產業需求多，極可能很多過熱現象是暫時性因素造成，過了「瓶頸」期就能慢慢回到供需平穩。

簡錦漢提醒，通膨會有預期心理，不明就理的預期經過傳遞效果，無法管制的自由開放市場，會讓通膨成真，「非常可怕的」。

中經院助研究員陳馨蕙亦強調，製造業面臨的原物料價格上漲，不等於消費者物價上漲，台灣零售市場競爭激烈，民眾購物選擇多，原物料價格要傳導、並拉動終端消費品價格，沒有那麼容易，且台灣基本上疫情控制的好，沒有解封之後的報復性消費，沒有歐美的再度封城需求，台灣物價應該會是保持平穩！

(工商 )