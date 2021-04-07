國際鉛錠價格跟銅、鎳等非鐵金屬微彈，因前2月鉛價仍在每噸2千美元以上，因此，泰銘（9927）第一季尚稱平穩，未來要觀察全球傳統汽車因零組件斷鏈、停產風波，對鉛酸電池的需求變化。

倫敦金屬交易所（LME）的銅價和鎳價，前一波重摔之後，近期反彈，鉛錠價格同步走升，目前每公噸約1,945美元，跟3月的移動平均價格1960美元，相差無幾。

泰銘發言人童新沅7日表示，美元指數走強，驅動非鐵金屬價格走弱，暫告一段落，鉛錠價格未來可望在1,900美元和2,000美元之間整理，只要走勢穩定，對泰銘的營收，即屬正面。

童新沅指出，鉛錠3月平均價1,960美元，雖比今年1月和2月的2,014美元和2,085美元低，但，3月的銷售仍以2月的售價作為基準，因此，營收不會有衝擊，4月才會反應3月的均價。

他說，攸關泰銘營收的因子，除了鉛錠價格的波動之外，還有原物料與美元指數的連動、以及鉛錠終端應用市場的供需變化，而市場供需的變化，其中之一是，要觀察電動車取代傳統汽車的效應，雖有些微影響，但，目前尚未有明顯不利狀態產生。

較令人關注的，反而是全球汽車零組件斷鏈的風波，衝擊傳統汽車對鉛酸電池的需求，童新沅表示，一旦零組件斷鏈持續造成汽車停產期拉長，鉛酸電池的需求量，就會有不利影響。

(工商 )