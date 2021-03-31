新冠肺炎疫情影響仍在，為協助實體店面與企業數位轉型，台北市產業局表示，將於今年4月啟動中小企業知識學苑系列課程。產發局長林崇傑表示，去年辦理課程獲得不錯成績，幫助實體店面轉戰線上，平均業績至少都成長10％，有些成長幅度更大，甚至到30％～40％。林崇傑表示，除了去年與永康、寧夏兩大商圈合作後，今年擴大舉辦，廣邀士林、後站、晴光、中山北路婚紗等商圈協會與店家參與課程，除強化原有店家之數位應用外，更逐步將成功的商圈數位化模式推展至更多的本市店家，幫助實體店面數位轉型。

林崇傑表示，中小企業知識學苑系列課程開辦到現在，已訓練7,000～8,000位相關學員，去年因為疫情衝擊，商圈人流、業績下降，因此中小企業知識學苑系列課程也聚焦在後疫情時代需要的各類數位轉型。去年共計有137位創業家參與、115位學員獲得證書。其中例如，御尚璽參與商圈振興輔導課程：FB、IG人數提升50％以上，購買率提升30％。士子如林則是參與進階課程，成功輔導學員架設官方網站，提升34％營業額。

林崇傑表示，今年的課程主要聚焦增強在疫情衝擊後企業的韌性競爭力，面對後疫情時代新常態（New normal）的挑戰，加速轉型的進程，系列課程內容包含線上社群軟體應用、AR/VR、媒體軟體等多媒體科技導入、線上經營技巧分析，品牌辨識、計畫書撰寫等課程，以及程式語言、設計證照等培訓。

課程主要有三大系列，包括產業主題訓練營、產業人才接軌課程以及老闆學校講錯。產業主題訓練營除客製化商圈課程外，也另以中小企業與微型創業者為對象，開辦「企業管理與營運計畫書撰寫」、「網路銷售之媒體應用」及「品牌與企業形象建立」等課程，針對不同階段之中小企業提供適合的數位工具以及輔導資源。

而在「產業人才接軌課程」，則是持續與大專院校合作，透過專業國際數位程式（JAVA、Python等）認證，培育數位人才，並辦理產業人才媒合，透過優質數位人力的加入，達到加速產業升級與提升數位競爭力。

「老闆學校講座」則著眼疫後新常態之經濟趨勢，今年鎖定「5G應用」與「新零售經濟」為主題，邀請電信業者、硬體製造商及知名標竿超商業者分享5G的產業趨勢及新型態線上電商通路與實體店面之整合經營模式，期望幫助台灣中小企業找到突破與轉型的契機。

(工商 )