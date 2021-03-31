基隆市消防局全市設置數百台AED場所狀況，並於2016年起自建可將民眾119報案地點與附近AED場所資訊，即時顯示於119受理席電子地圖螢幕，並提供報案民眾最近AED場所資訊，把握救命的黃金時間。

基隆市消防局表示，以往全市設置AED場所資訊，需定期耗費消防人力重新進行調查資料後，也僅能透過人工處理更新電子化AED場所地圖資訊，相當不便，去年在內政部消防署的提領下，完成升級，透過雲端整合，民眾打119電話報案時，指揮中心受理的電子地圖螢幕能即時顯示附近AED場所資訊，包括設置場所名稱、地址等，協助提供民眾。

基隆市消防局說，目前全市共設置196台AED場所，以優先考慮民眾取用方便的明顯處，或發生心跳停止高風險的區域，只要是新裝設、異動、廢除時，會有專人更新後台管理資訊，隨時提供最新使用狀態，此外，AED旁也放置或張貼簡易AED操作說明，及緊急應變處理流程說明，民眾急救時，可參照步驟使用。

基隆市消防局119救災救護指揮中心也有安排護理師輪值，可受理119線上緊急救護諮詢、線上指導現場民眾評估患者生命徵象、實施正確的胸外按壓CPR急救，在救護人員到達前，提升患者的救活率。

(中時 )