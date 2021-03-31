超大型貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河近一周，造成雙向回堵，百來艘的船隻大排長龍，如今終於順利脫困，CNN也特別製作一個網頁遊戲，模擬長賜輪的航行，而不少網友在試玩後崩潰表示，「好難」、「被風吹去撞」、「10秒就擱淺了」。

為了設計這款模擬長賜輪在運河上航行的遊戲，CNN特別找來資深船長Yash Gupta共同研究。這款模擬航行的遊戲中，玩家可以用鍵盤的方向鍵來控制船隻，左側的黃框內會顯示風向、風速和引擎的力量，右側則會顯示引擎的狀況和和航行轉彎的幅度。

船長告訴CNN，你今天還看到船四平八穩的航行，隔天醒來，卻是一場狂風暴雨，挾帶著巨浪，你永遠不知道接下來會發生什麼，風對貨櫃輪是極為重要的考慮因素，風的影響無法控制，船畢竟是在水中，不能像路上行駛的汽車緊急剎車。

而不少玩家在試玩後認為，「也太難」、「風吹過來就拜了」、「我10秒就擱淺了」、「被風吹去撞」。

(中時新聞網)