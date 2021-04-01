資深媒體人黃暐瀚昨（31）日首度在直播中談到，他從記者到道電視台主管，再從電視台主管轉行當評論員的職涯及心理轉折。

黃暐瀚昨受邀上《朱學恒的阿宅萬事通事務所》時表示，馬英九2008年當總統，直到2016年馬卸任這段期間，他主跑總統府，也當總統府記者聯誼會會長。2016年馬英九卸任後，他就在電視台當一個小主管，直到2018年決定轉行當評論員。

黃暐瀚也首度在媒體前披露這其中的轉折。他提到，2008年馬英九當總統之後，都陸續有電視台問他要不要當主持人，但他都拒絕。因為他希望在馬英九8年總統任期中，他能持續做一個完整的採訪，只有在第一線採訪，以後才能跟大家分享採訪經驗，否則要怎麼跟大家提到過往親身經歷的事件？例如馬習會時他就在場。

黃暐瀚說，馬英九卸任總統後，他就當全職的主管，每天坐鎮辦公室，一天開5次會，日復一日，非常無聊。他提到因為很喜歡寫臉書，常被分享到電子報，已經有些影響力，人生好像走到另一階段，所以就離開電視台。

至於為何沒有上劉寶傑的關鍵時刻？黃暐瀚說，在2019年5月，那時候是父親生病，關鍵時刻要錄到晚上，如果上節目，時間上真的無法兼顧父親。

黃暐瀚強調，當然中年轉業有點忐忑，後來覺得還OK！

(中時新聞網)