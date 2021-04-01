恒指高開216點 騰訊美團升3％ 10:522021/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31日晚間美股三大指數個別走，納指抽升1.5％。港股31日跌近兩百點後，1日早高開逾兩百點，重上10天線（約28,442）。 香港信報報導，恒生指數1日高開216點報28,594點，重上10天線。國企指數高開113點報11,085點。 恒生科指高開1.9％報8,336點，個股方面，重磅科技股領漲，騰訊高開2.9％報627.5港元；美團高開近3％。友邦低開1.4％報92.95港元。 美科技股翻紅 特斯拉漲逾5％ 台積電ADR漲2.79％ 台股創新高大漲170點 指數站上16602點 (工商 ) #高開 #騰訊 #美團 #天線 #點報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指半日漲8點 深成指漲114點 12:262021/04/01 財經 恒指半日漲321點 騰訊美團領漲 13:162021/04/01 財經 《傳產》16年同期高 3月車市年增近16％ 14:332021/04/01 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期漲112點 09:102021/04/01 財經 美駐帛琉大使隨團訪台 呂秀蓮：不尋常 13:092021/04/01 政治 美研究機構喊標普再漲一倍 04:102021/04/01 全球財經 《盤中解析》天價再現 Q2開門見16600 11:092021/04/01 財經 《韓股》韓美利多拉抬 KOSPI走高 12:002021/04/01 財經 台積電領軍大漲15元收602元 台股收盤16571點再創新高 13:372021/04/01 財經 《日股》日經新財年開紅盤 半導體族群漲聲不斷 11:432021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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