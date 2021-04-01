31日晚間美股三大指數個別走，納指抽升1.5％。港股31日跌近兩百點後，1日早高開逾兩百點，重上10天線（約28,442）。

香港信報報導，恒生指數1日高開216點報28,594點，重上10天線。國企指數高開113點報11,085點。

恒生科指高開1.9％報8,336點，個股方面，重磅科技股領漲，騰訊高開2.9％報627.5港元；美團高開近3％。友邦低開1.4％報92.95港元。

美科技股翻紅 特斯拉漲逾5％ 台積電ADR漲2.79％
台股創新高大漲170點 指數站上16602點

(工商 )

#高開 #騰訊 #美團 #天線 #點報