為瞭解市售「磁性玩具」品質，經濟部標準檢驗局與消費者文教基金會合作，抽驗15件「磁性玩具」，結果竟然10件品質不合格、商品檢驗標識4件不合格、12件中文標示不合格。

本次購樣「磁性玩具」包括巴克磁球益智組、磁性積木、磁性黏土、磁性棋類、磁性字卡等，主要不合格情形為本體體積過小及高磁性，恐讓嬰幼兒誤吞食，於腸胃道間互相吸引，造成腸胃道穿孔之風險。

檢測結果中有10件不符合規定，其中1件塑化劑及其混和物超過0.1％，不符合CNS 4797要求；8件磁通量指數不符合CNS 4797-3要求；1件有小物件，不符合CNS 4797-3要求。

標準檢驗局說明，為確保嬰幼兒安全，已從2019年10月1日起將巴克球列為應施檢驗玩具商品範圍，並將該商品列為重點管理項目，不符合標準要求，已依「消費者保護法」等相關規定命廠商回收改善或處置。

消基會呼籲，消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」的「磁性玩具」商品，在選購時注意是否有詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容，選擇適合年齡之玩具供兒童玩耍使用，並且應於遊玩後收好，避免家中幼兒或寵物誤食。

(中時 )